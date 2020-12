Hyperémotif et hyperactif, le comportement de Yassine était surveillé de près par sa maman, qui l’accompagnait au tribunal. Le 23 septembre 2017, Yassine s’est rebellé sur Yasmine et David, policiers de la zone des Trieux.

Ce jour-là, la police a été requise à Fontaine-L’Évêque. Vers 18h30, Yassine a été victime d’un accident avec son véhicule. Il faut dire qu’avec 1,66 gramme d’alcool par litre de sang et une consommation de cocaïne et cannabis, Yassine avait peu de chance d’avoir une conduite irréprochable. L’intervention policière tournait mal lorsque la mère de Yassine passait sa tête dans le combi de la police. "Elle a été repoussée par la policière et est tombée en arrière. J’ai vu rouge et j’ai sauté sur elle", a expliqué Yassine. Yasmine et David, policiers de la zone des Trieux, ont reçu des coups.

Lors du transfert de Yassine au commissariat de Fontaine-L’Évêque, rien à signaler. Mais dans sa cellule, Yassine s’emporte de nouveau sur les policiers. D’après lui, l’une des policières aurait tenu des propos déplacés et se serait montrée menaçante en se rapprochant de lui avec un air menaçant.

Pour ces faits, Yassine avait obtenu des mesures alternatives du juge d’instruction. Mais le 23 juin 2018, à Fontaine-L’Évêque, Yassine se rebellait sur les policiers de la même zone de police alors qu’il allait chercher un petit joint, de nuit, en rentrant d’une visite chez sa petite amie.

Le parquet n’appréciait pas l’absence de regrets de Yassine et son passé judiciaire. En 2017, Yassine avait déjà obtenu une suspension probatoire pour des faits similaires. Une peine de 3 ans de prison ferme était requise, pour protéger les policiers et la société. Ce jeudi, Yassine a échappé à la prison ferme, écopant d’une peine de travail de 250 heures.

S’il n’exécute pas l’intégralité des heures, Yassine sera emprisonné durant 30 mois.