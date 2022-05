Entre juin et juillet 2020, Yilmaz a bien commis un revenge porn en dévoilant une vidéo montrant son ex-compagne à une collègue à cette dernière. "Elle a rencontré le prévenu qui lui a montré la vidéo sans qu'elle demande quoi que ce soit", confirme le substitut Bury. Selon le magistrat, il faut se montrer ferme face à ce phénomène de plus en plus présent de nos jours via la multitude des réseaux sociaux et des produits technologiques. "Cela peut entraîner des conséquences désastreuses sur les victimes avec des suicides, des pertes d'emploi et des ruptures de lien avec la famille."



Il a menacé de publier la vidéo



Yilmaz ne conteste pas non plus avoir envoyé un message menaçant, un mois plus tard. "Elle m'a harcelé. Je lui ai dit que si elle continuait comme ça, j'allais publier la vidéo sur internet", affirme le prévenu. En état de récidive, Yilmaz risque gros. Le parquet requiert une peine de prison située entre 15 et 24 mois de prison.



Me Turk, à la défense, plaide plutôt une simple déclaration de culpabilité en soulignant un possible dépassement du délai raisonnable. Pour l'avocat, on est loin d'un revenge porn comme souligné par la partie civile et le parquet. Yilmaz précise qu'il s'agissait d'une habitude du couple de partager ce genre de fichiers avec "l'amie commune". Jugement dans un mois.