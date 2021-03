Yoann est un père de famille qui aime ses enfants. Ce qu’il veut plus que tout, c’est les voir grandir. Mais depuis trois ans maintenant, Yoann ne voit plus ses enfants. Et ce dernier supporte mal la situation. Alors, entre le 9 décembre 2018 et le 5 janvier 2019, Yoann a menacé, sur Facebook, de brûler ses deux ex-compagnes, mères de ses enfants, pour leur faire payer les différents litiges concernant les enfants.

Le papa, actuellement détenu dans le cadre d’un dossier lié aux produits stupéfiants, a été directement entendu suite à la plainte déposée par l’une des deux victimes, captures d’écrans à l’appui. « Il a directement admis les faits et émis des regrets », confirme le parquet de Charleroi. D’après la défense, si Yoann a réagi ainsi, c’est surtout parce qu’on ne lui présente plus les enfants…

Compte tenu des regrets exprimés par Yoann et le contexte particulier du dossier, le substitut Brichet ne s’oppose pas à une mesure de faveur pour le détenu. Jugement dans 28 jours.