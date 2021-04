Yoann est un père de famille, il aimerait voir ses enfants grandir mais il ne les a plus vu depuis trois ans. Fin 2018, il a fini par craquer et a envoyé des menaces à ses deux ex-compagnes: il a dit qu'il allait les brûler pour toutes les difficultés qu'il a à voir ses enfants.

Détenu à la prison de Huy pour une affaire de stupéfiants sans lien avec les faits reprochés ici, Yoann a immédiatement avoué après dépôt d'une plainte par ses ex, et a exprimé des regrets. Compte tenu du contexte particulier, la défense avait notamment insisté sur le fait qu'il avait agi de la sorte parce qu'on ne lui présentait plus ses enfants.

Le substitut Brichet ne s'était dès lors pas opposé à une mesure de faveur. Mesure qu'il a obtenu ce jeudi au tribunal correctionnel de Charleroi: une suspension simple du prononcé, pour une durée de trois ans. C'est-à-dire qu'il est coupable, mais qu'aucune peine n'est prononcée: s'il se tient à carreaux pendant trois ans, le dossier disparaîtra de lui-même.