Tout ceci ne serait qu'un grand malentendu, à en croire Younes T., 29 ans, de Marchienne-au-Pont.

S'il comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Charleroi, c'est parce qu'on a retrouvé sur lui 75g d'héroïne et un GSM avec des contacts liés au milieu de la drogue. Mais Younes assure que ce n'est pas lui, qu'il a arrêté tout ça. A l'instruction de l'audience, l'échange qu'il a eu avec la juge Jamar vaut son pesant d'or :

- Juge: "On vous reproche d'avoir détenu de l'héroïne et d'en avoir vendu."

- Younes: "J'avais de l'héroïne sur moi, oui, mais je n'ai rien vendu!"

- Juge: "Pourtant, on vous a arrêté en flagrant délit, et on a un certain Monsieur D., interpellé en même temps que vous, qui dit que vous êtes son dealer. Et vous aviez 20 grammes d'héroïne sur vous, et on en a trouvé 50 grammes de plus chez vous, en perquisition..."

- Younes: "En fait j'ai suivi un type suspect, et j'ai trouvé sa cachette de dealer. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, pour me sortir la tête de l'eau je crois, j'ai des problèmes financiers."

- Juge: "On a retrouvé 210€ sur vous, ce n'est pas un montant qu'on s'attend à trouver sur quelqu'un en difficulté."

- Younes: "C'est de l'argent du CPAS, pour moi vivre."

- Juge: "Et dans votre GSM, on a trouvé des contacts avec plusieurs personnes liées au milieu de la drogue."

- Younes: "J'ai trouvé le GSM dans la cachette aussi, ce n'est pas à moi."



Comme l'a souligné la procureur Van Hollebeke, on en trouve des choses à Charleroi. Il faut dire que c'est loin d'être le premier à invoquer cette excuse devant le tribunal, mais restons impartiaux : il reste présumé innocent pour l'instant.

Dans son rôle, le ministère public explique que son histoire "n'est en rien crédible". Son acheteur le désigne comme son dealer de longue date. "Et je dois rappeler que Younes a déjà été condamné en 2017 à 18 mois de prison pour vente de stupéfiants, il a reçu un sursis. Son casier est plus long, puisqu'il a aussi des condamnations pour vol, vol avec violence, coups et blessures, ... Je demande 37 mois de prison supplémentaire (en plus des 18 mois précédents, conditionnés par un sursis, NdlR)."

Aussi dans son rôle, l'avocat de la défense demande un nouveau sursis probatoire : "Madame la Présidente, il vous dit qu'il a trouvé la drogue. Soit vous partez du postulat qu'il a déjà eu une chance en 2017 et refusez ma demande de sursis, soit justement vous considérez que des conditions de sursis plus strictes permettront peut-être d'enfin le sortir de son milieu délinquant. Faut-il vraiment le mettre en prison 55 mois, si je compte bien? Il a 29 ans, un problème de consommation de drogue, des dettes, il est au CPAS. Je vous demanderais donc de la clémence si vous ne suivez pas ma demande de sursis."

Jugement le 24 juillet.