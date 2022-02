Albert, Johan, Bryan, Hamed et les autres foulent pour la dernière fois avant le grand jour, le terrain de foot situé sur le toit du Décathlon à Charleroi.

Le tournoi de foot anciennement réservé aux personnes sans-abri fait peau neuve et exprime désormais dans son nouveau nom ses valeurs tant sociales que sportives. "Il s'agit d'une initiative nationale sponsorisée et parrainée par l'Union Belge de football où le foot est utilisé comme vecteur d'insertion sociale," explique Frédéric Lenoble l'un des deux entraîneurs/éducateurs avec Philippe Vanroy de l'équipe de Charleroi. Le tournoi tire ses origines de la Belgian Homeless Cup qui, au départ, concernait les personnes connaissant une problématique de logement. Aujourd'hui, les joueurs ne sont plus uniquement des sans-abri car le sans-abrisme peut être lié à d'autres problématiques comme la toxicomanie et la précarité par exemple. "Le tournoi a changé de nom car cela était stigmatisant pour les joueurs. Cela représente mieux l'état d'esprit de l'initiative. Younited est une initiative nationale qui développe d'autres initiatives locales à travers le fait de créer des équipes de foot pour personnes en insertion sociale. Il n'est plus question de parler d'usager mais de joueurs héros de la vie de tous les jours qui décident d'affronter leurs problèmes."

La particularité de ce projet soutenu par l'Union Belge, est que toute initiative locale doit être parrainée par un club de D1 ou semi pro. "Comme nous sommes de Charleroi, il est évident que notre parrain est le Sporting via sa fondation."

Bien que l'aspect sportif soit à l'avant plan, le projet est en grande partie social. Il permet de rompre l'isolement social, de travailler l'estime de soi car une personne n'est plus un usager mais un joueur à part entière et enfin, le projet permet de créer une véritable cohésion sociale avec le respect de règles déterminées au préalable. "A côté de l'aspect social il y a la fierté de porter un maillot d'un grand club. Les joueurs se sentent encore plus soutenus et valorisés."

Le tournoi s'inscrit en droite ligne dans la politique de "Sport pour tous" chère à l'échevin des Sports Karim Chaïbaï. "Le sport pour tous doit être réellement pour tous quelque soit sa condition sociale et économique. Plus que tout, le sport doit être un des facteurs d'intégration à mettre avant car il reste fédérateur et porteur de valeurs positives. Non seulement il y a des équipes de joueurs sur le terrain mais il y a aussi une autre équipe toute aussi importante. Je parle des éducateurs et l'administration qui se démène pour mettre tout cela en place."

Même si on parle peu de l'insertion sociale par le sport, l'équipe d'encadrement de Charleroi est reconnue comme l'une des meilleures du royaume avec notamment la création d'une méthodologie pouvant s'appliquer à d'autres sports.

Ce vendredi se déroulera, de 10h à 15h, le tournoi de Charleroi qui accueillera des équipes comme le Standard, le Club de Bruges ou encore Anderlecht Ladies.