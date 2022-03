Pour le parquet (qui ironise, précisons-le), il s'agit en réalité d'une nouvelle erreur judiciaire contre un prévenu qui n'a absolument rien à se reprocher. Pourquoi alors la victime a-t-elle dénoncé trois scènes de coups et blessures et une scène de menaces avec un couteau de cuisine ?

Le 10 septembre, la police de Charleroi est requise au domicile du couple. Sur place, les policiers constatent une pièce dans un désordre monstre, du verre partout au sol et des traces de sang. La victime affirme que son compagnon s'est énervé, a tout cassé dans le logement, l'a menacé avec un couteau et qu'elle a été blessée à la main à la suite d'un geste de défense. « Elle a commencé à s'énerver parce que je suis sorti avec mes potes. Je l'ai repoussée, mais c'est tout. Je n'ai jamais pris de couteau. La blessure à la main ? C'est quand elle a ramassé les morceaux de verre et de bouteilles de parfum qu'elle venait de casser qu'elle a eu ça », affirme Youssef.



Les scènes du 26 et 27 novembre sont également le fruit de l'imagination de la compagne, selon Youssef. « Le 26 novembre, elle m'a appelé, car elle n'avait plus d'argent et elle voulait des cigarettes. J'ai été lui déposer un paquet et elle a voulu discuter avec moi. Mais je ne l'ai pas touchée. » Pour le substitut Vervaeren, les trois scènes de coups ont bel et bien eu lieu. « Pour la scène du 26 novembre, il y a eu un constat de traces de strangulation au cou de la victime et des hématomes. Le lendemain, elle a rappelé la police en chuchotant et en affirmant que le prévenu s'est énervé sur elle, car il veut se marier ou avoir un enfant pour avoir des papiers. » Le tout, alors que Youssef avait pour condition de ne plus s'approcher de la victime.



Une peine de 37 mois de prison est requise pour sanctionner l'attitude de Youssef. Étant donné qu'il s'agit là de ses premiers écarts de conduite, le parquet ne s'oppose pas à lui octroyer un sursis. Me Druart, qui estime la peine de prison requise « très sévère », plaide un sursis simple. Jugement dans deux semaines.