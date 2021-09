À 41 ans, Youssouf a clairement manqué d’intelligence et de maturité quand il a décidé de garder une vidéo qu’il aurait directement dû effacer de son téléphone. Si en temps normal, il n’est pas interdit de stocker des vidéos dans la mémoire de son smartphone, le Code pénal sanctionne, par contre, la détention de vidéos pédopornographiques… Et Youssouf l’a appris à ses dépens le 20 avril dernier en écopant d’un an de prison par défaut.

Par le plus grand des hasards, les enquêteurs avaient découvert l’existence de cette vidéo problématique en saisissant le téléphone de Youssouf dans le cadre d’une enquête liée aux produits stupéfiants. Ce mardi matin, le quadragénaire s’est enfin expliqué sur les faits reprochés. Oui, il a bien reçu cette vidéo d’amis en Algérie, mais « sans la demander ». Youssouf confirme également avoir montré cette vidéo à une personne. "Mais c’était pour savoir ce que je devais faire avec", explique-t-il.

L’homme en séjour illégal sur le territoire a formé opposition au jugement, afin d’échapper à la peine de prison ferme. Mais le parquet s’oppose à cette demande et requiert la confirmation de la peine prononcée en avril dernier.

Jugement dans deux semaines.