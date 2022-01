Entre 2016 et 2017, Zackaria a adopté un mauvais comportement en accompagnant deux mineurs sur divers vols avec effraction dans des habitations. Quelques-uns de ces faits ont été commis à Ham-sur-Heure/Nalinnes, à Charleroi ou à Couillet. Le butin : des bijoux, des objets multimédias, mais également de grosses voitures dont des Audi Q5 et A4.

La réponse judiciaire n'est pas du goût du jeune homme. Condamné par défaut à 3 ans de prison, avec arrestation immédiate ordonnée, Zackaria a formé opposition au jugement et espère obtenir une peine plus clémente du tribunal correctionnel de Charleroi. À l'époque, Zackaria s'est laissé embarquer. « J'avais de très très mauvaises fréquentations. Je consommais du cannabis et j'avais quitté le milieu familial. Le fait d'être consommateur a beaucoup joué », explique-t-il à la justice.Si Zackaria affirme que cette mauvaise période est définitivement derrière lui, l'opinion n'est nullement partagée par le parquet. Pour le substitut Bury, le prévenu semble être inscrit dans une forme de délinquance puisqu'il fait actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt pour un trafic de produits stupéfiants.Le représentant de la société estime donc que la peine prononcée s'applique parfaitement bien. Me Laura Charlier, à la défense, considère pour sa part que le dépassement du délai raisonnable doit être retenu et permettre à son client d'obtenir une simple déclaration de culpabilité. Jugement le 11 février prochain.