Ali S., 23 ans, admet avoir frappé Zakaria. Il ne s'attendait pas à mettre les jours de sa victime en danger.





Présent sur le banc de la partie civile, Zakaria est largement plus costaud qu’Ali. Pourtant, Ali est parvenu à l’assommer avec un seul coup de poing. L’impressionnante cicatrice de Zakaria sur le cuir chevelu témoigne, à elle seule, des dégâts occasionnés à la suite de l’altercation du 7 octobre 2018, à Charleroi.

Il est 6h du matin et Ali, qui vient de finir son service au Privilège, club situé sur le Quai de Brabant, se rend en compagnie de collègues féminines au Point Chaud, sur la Place Verte. Zakaria, particulièrement imbibé par l’alcool, se trouve également sur les lieux avec plusieurs de ses amis. La victime se montre désagréable envers une femme d’âge respectable, ce que n’accepte pas Ali, qui se dresse "en héros" en intervenant. Une altercation verbale éclate entre les deux hommes. La dispute se finit à l’extérieur de l’établissement lorsqu’Ali assène un violent coup de poing à Zakaria.

En danger de mort

Pour le même prix, Zakaria perdait la vie lorsqu'il est tombé inconscient quand sa tête a violemment heurté le sol. Plusieurs témoins présents sur place ont d'ailleurs envisagé le pire, lorsqu'ils ont vu du sang sortir des oreilles de Zakaria, placé aux soins intensifs durant trois jours et opéré d’urgence pour évacuer le sang qui s’est accumulé dans sa tête.

Malheureusement, encore aujourd’hui, sa vie a été chamboulée à cause de l’unique coup. Souffrant de perte de mémoire, d’insomnie et de troubles de la concentration, Zakaria n’est plus en mesure de travailler et a dû arrêter le football. Les médecins n’excluent pas non plus à l’avenir l'apparition de crises d’épilepsie.

Une peine de 4 ans de prison ferme est requise contre Ali, en état de double récidive et qui risque de payer cher ce coup de poing.

Me Sophie Somers, à la défense d’Ali, plaide pour sa part une peine de probation autonome, soulignant un contexte particulier et une évolution notable dans le comportement d’Ali depuis sa jeunesse déviante.

Jugement le 20 janvier.