Dans le cadre de la semaine de l'arbre, l'intercommunale de récolte de déchets Tibi s'associent aux communes afin de sensibiliser les citoyens au compostage et par là tendre vers le zéro déchet. "Tous nos comportements quotidiens ont un impact sur la quantité de déchets que nous produisons. L’animateur-trice explique l’impact de tous ces petits gestes potentiels quotidiens en matière de réduction de déchets. C’est ainsi l’occasion pour le citoyen de visualiser, toucher, découvrir des alternatives durables aux principaux emballages jetables. Le public peut aussi sur ce stand découvrir la roue de la prévention," communique Tibi.

Ce week-end, il sera possible d'assister à ces séances de sensibilisation ce samedi 27 novembre dans les communes de : Chapelle-lez-Herlaimont, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Charleroi, Farciennes, Les Bons Villers, Fontaine-l’Evêque et Fleurus. Dimanche 28 novembre de sera à Châtelet. La journée de l’arbre se tiendra également sur Anderlues et Courcelles durant ce weekend.

Des stands compostage destinés aux citoyens mettront en avant les avantages d'une telle pratique ainsi que les techniques pour un compost de qualité. "Le compostage à domicile est la pratique la plus facile afin de réduire le poids du sac-poubelle de 30 à 40 % ! Chaque citoyen produit en moyenne près de 70 kg de déchets organiques issus de la cuisine et du jardin."