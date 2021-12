Bien que l’année ne soit pas finie, le chiffre est tombé à 29 contre 73 deux ans plus tôt (NdlR : 40 en 2020). La baisse est moins nette pour les accidents avec simples dégâts matériels : on est passé de 276 à 167, une diminution de 40%. En charge de la Mobilité et de la Sécurité Routière, l’échevin Xavier Desgain ne veut pas se réjouir trop vite de cette évolution : "en deux ans, le monde a profondément changé. Des confinements ont été imposés, avec des obligations de télétravail et la fermeture de l’horeca. Cela a réduit la fréquentation piétonne et le trafic en ville. Dans le même temps, la pratique du vélo s’est développée, de nouveaux moyens de déplacement comme les trottinettes électriques en location sont apparus…" Pour l’échevin, "la conjugaison de ces éléments appelle à la prudence. Mais il semble évident que le ralentissement des vitesses n’a pu que renforcer la sécurité." Bien qu’aucun contrôle répressif n’ait été organisé pendant la crise sanitaire, Desgain attend des remontées d’infos des compteurs mobiles de trafic installés dans l’intra-ring. "Cela va nous apporter des indications supplémentaires sur les aménagements à opérer." A ce stade, les endroits potentiellement à risques ont été identifiés. "Nous étudions des solutions adaptées."

Au bout de la rue de Montigny par exemple, un marquage au sol de rétrécissement est envisagé pour ralentir les usagers. "Nous devons également installer des panneaux crayon jaune aux abords des écoles afin de les rendre plus visibles." Le marché d’acquisition de signalisation verticale sera bientôt proposé à l’attribution. L’analyse des offres est en cours, le dossier est géré par les services de l’échevin de la Voirie Eric Goffart. Pose de ralentisseurs, marquages routiers, la ville fait une priorité de l’équipement de son infrastructure. Afin d’apaiser la circulation dans le cœur urbain.