La Chef de Corps Delphine de Lavareille nous communique les résultats des contrôles routiers effectués lors de ces 22 et 23 décembre en écho au week-end sans alcool. Les contrôles des nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche visaient également à veiller au respect des mesures de l’arrêté ministériel en matière de COVID. Un créneau horaire bien choisi : entre 18 et 02 heures du matin.

"Lors de l'opération menée par notre zone de police dans le cadre du week-end sans alcool ces 22 et 23 janvier 2021, 90 véhicules ont été contrôlés. 5 PV COVID, 2 PV de drogue au volant ainsi que 2 PV pour détention de stupéfiants ont été rédigés. 3 permis de conduire ont été retirés pour une durée de 6 heures, 4 défauts de contrôle technique, 1 défaut de permis de conduire ainsi qu'un non-respect des mesures probatoires ont également été actés.

Malgré des conditions climatiques très difficiles, ces dispositifs ont permis une belle collaboration interservices avec 21 membres du personnel engagés représentant le Service Interventions, le Service Action Roulage et Criminalité ainsi que le Service Proximité et Quartier. La zone des Trieux a aussi pu compter sur le renfort d’un chien drogue actif du Service d’Appui Canin de la Police Fédérale le samedi soir, ce qui a permis de découvrir des résidus de stupéfiants dissimulés dans un véhicule."