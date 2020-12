L'intercommunale Tibi (ex-ICDI) s'occupe - notamment - des déchets : poubelles, tri PMC, incinérateur de Pont-de-Loup, recyparcs, etc.

Comme toute "inter-communale", elle gère une zone répartie sur plusieurs communes, certaines qui en sont toujours aux "sacs jetables", d'autres qui sont passées aux poubelles à puce. Ainsi, Tibi s'occupe des communes de Charleroi, Fleurus, Farciennes, Aiseau-Presles, Châtelet, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Montigny-le-Tilleul, Fontaine-l'Evêque, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles, Pont-à-Celles et les Bons Villers.

Pour 2021, plusieurs changements sont à noter. Ne vous fiez donc pas à vos habitudes, mais consultez plutôt les dernières informations concernant vos poubelles :

Changement du rythme des collecte en porte-à-porte

Le PMC sera collecté toutes les 2 semaines, au lieu de deux fois par mois.

Le verre et le papier-carton seront collectés toutes les 4 semaines, plutôt qu'une fois par mois.

Cela signifie qu'à partir du mois de mars environ, le rythme commencera à se décaler, avec certaines collectes PMC qui auront lieu 3 fois par mois au lieu de 2, pour un mois qui commence un lundi.

Référez-vous à l'application Recycle! (Android et iPhone) ou le calendrier virtuel de Tibi (aussi disponible en PDF).

© Capture d'écran

Nouvelles consignes pour les langes, en cas de conteneur à puce

A partir du 1er janvier 2021, tous les langes devront être jetés dans le conteneur gris des déchets résiduels. Ils seront interdits dans le conteneur vert des déchets organiques.

"En effet, la composition des langes a changé et ils contiennent trop de plastique, ce qui compromettait la qualité du compost réalisé à partir des matières organiques collectées dans le conteneur vert des déchets organiques", note Tibi.

Ce changement ne concerne que les habitants qui ont un système de collecte sélective des déchets résiduels et organiques en conteneurs à puce.

© Ngom

Plus de PMC dans les recyparcs

Désormais, il ne sera plus possible d'amener ses PMC dans les recyparcs. Tout devra se faire via les collectes en porte-à-porte (toutes les 2 semaines).

Deux exceptions par an à la règle du "mètre cube" de déchets dans les recyparcs

On ne peut jeter qu'un mètre cube de déchet par jour dans les recyparcs de la zone Tibi.

Cette règle, prévue pour éviter les abus et permettre d'avoir assez de place pour tout le monde dans les containers, pourra désormais être exceptionnellement levée : "Il arrive qu’un ménage souhaite apporter, exceptionnellement, plus de 1 m³ de déchets sur une même journée pour une raison légitime (taille de haie importante, remplacement de salon, déménagement…). Pour les particuliers, deux autorisations exceptionnelles seront désormais possibles chaque année pour un apport de maximum 3 m³ par usager, par jour et par véhicule. Ces deux autorisations exceptionnelles pour un dépôt d’une quantité supérieure à 1 m³ seront encodées directement dans le logiciel d’accès par le préposé. Elles ne pourront pas être utilisées les mardis et samedis (jours de grandes affluences sur les recyparcs) et ne pourront pas être cumulées sur la même journée."

Recyparcs: les déchets verts désormais acceptés mélangés

Alors qu'il fallait avant trier l'herbe d'un côté et les branchages d'un autre, il sera désormais possible de jeter les deux mélangés. "Pour faciliter le tri pour les citoyens", note Tibi, qui conclut en souhaitant une "année zéro déchet" à toutes et à tous pour 2021.