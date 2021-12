1 Rue Warmonceau à Charleroi

Avec une longueur de 550 mètres, cette voirie constitue le gros morceau (1,7 million d’euros TVAC). Il s’agit de créer des zones de stationnement hors chaussée en pavés de béton ainsi qu’une zone apaisée (zone 30) de plain-pied entre les carrefours de la rue des Châteaux d’Eau et la fin du bâtiment de l’école de l’Alouette. La rue des Châteaux d’Eau et celle de l’Alouette ont bénéficié voici peu d’un lifting. Durée d’exécution : 260 jours ouvrables.

2 Rue de la Cayauderie à Lodelinsart

A Lodelinsart, on rénove tout en profondeur de façade à façade : trottoirs, revêtement de voirie, égouttage, zones de stationnement hors chaussée, équipements de sécurité. Aménagée en sens unique limité entre le Chemin Particulier et la rue du Chesnoy, la rue comportera une piste cyclable bidirectionnelle de la rue de Lodelinsart jusqu’à la rue Jonet. Il est prévu de végétaliser les abords des habitations. Montant : 774.708 euros pour une durée d’exécution de 160 jours ouvrables.

3 Rue des Bans à Marcinelle

D’un montant de 0,477 million TVAC, cette rénovation lourde à Marcinelle privilégie la sécurité des usagers les plus vulnérables avec l’intégration de nouveaux passages pour piétons équipés de dalles podotactiles et d’un trottoir traversant. Il est prévu de procéder à la pose de potelets et d’arceaux vélos et de mettre en place un sens unique limité. Ce sera le chantier le plus court. Sa durée d’exécution se résume en effet à 120 jours ouvrables

4 Rue Fond Boulet à Marcinelle

Autre chantier très attendu à Marcinelle : la rue Fonds Boulet (676.711,00 € TVAC - 130 JO) qui connecte le quartier du Bois du Cazier au périphérique R3 via Hublinbu. La création d’un ilot de dégagement va de pair avec un rétrécissement de voirie et la pose de coussins berlinois. Un nouveau quai de bus sera aménagé avec pose d’hydrocarboné en trottoir et en voirie. Là encore, on soigne la sécurité et la qualité de vie (traversées piétonnes avec dalles podotactiles, potelets, poubelles). Durée d’exécution : 130 jours ouvrables.

5 Rue Lecomte à Dampremy

A Dampremy, la rue Lecomte entame une profonde et indispensable mue à hauteur de 0,74 million TVAC. Trottoirs, chaussée, avaloirs, zones de stationnement sécurisées et éléments de sécurité routière adaptés aux PMR et

déficients visuels, aménagements de protection des piétons et des accès à l’école, intégration d’un sens unique limité, on met le paquet. Il s’agit d’un des axes structurants de Dampremy empruntés notamment par les automobilistes qui sortent du CEME. Durée d’exécution : 150 jours ouvrables.