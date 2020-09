Flémalle La société Sagedis spécialisée dans les vêtements de travail, mise sur la solidarité.

Pour la troisième année consécutive, la société Sagedis, basée à Flémalle et spécialisée dans les vêtements de travail, a décidé de venir en aide aux plus démunis à travers son opération 1 000 kits pour sans-abris… Sagedis an en effet préparer des kits spéciaux dans lesquels on retrouve des vêtements utiles pour l’hiver. Ou comment faire de son job un acte charitable…

Comme l’indique le nom de l’opération, il s’agit donc d’offrir aux sans-abris des kits (1 000 au total) dans lesquels on retrouve la spécialité de Sagedis, des vêtements utiles et solides. Si la première année, 500 kits avaient été distribués, il y en a ici le double, comme l’an dernier. Dans chaque "paquet", on retrouve un jeans, une paire de chaussettes thermiques, un cache-cou polaire, une