Marc Charles est parti du Mont Ventoux pour rejoindre Comblain avec pour bagage un seul sac de 12 kg.

Il avait espéré pouvoir récolter 10 000 €… Alors que Marc Charles a entamé ce mercredi son périple de 1 000 km en 40 jours, ce sont déjà plus de 8 000 € qui ont été collectés ! C’est dire l’engouement qu’il a su générer autour de ce projet qui lui tient particulièrement à cœur…

"J’ai passé 35 ans dans un bureau alors je m’étais toujours promis, une fois pensionné ou en plan de départ, que je ferais quelque chose de caritatif. En mars 2019, cela a germé et j’ai pensé soutenir les enfants cancéreux car plusieurs personnes, dans mon entourage, ont été atteintes d’un cancer et sont décédées. Mais ce qui a vraiment été le déclencheur, c’est d’apprendre que la petite fille de 18 mois de mon directeur de banque souffrait d’un cancer. Il ne me l’a dit qu’après ma fête de départ pour ne pas gâcher l’ambiance alors, je lui ai promis de réaliser mon périple pour lui", raconte Marc Charles.

Parce qu’il aime beaucoup la Provence, mais aussi en guise de clin d’œil à son village (Mont), son choix s’est porté sur le Mont Ventoux. Son départ ayant été reporté deux fois en raison de la pandémie, cette fois, c’est parti et c’est ce mercredi qu’il s’est élancé à pied du Mont Ventoux pour un périple d’environ 1 000 km qu’il a prévu de réaliser en 39 étapes ! Seul avec un sac de 12 kg au dos contenant le strict minimum et son GPS.

Bien sûr, si ce Comblinois a toujours été sportivement actif, un tel projet ne s’improvise pas… Il a donc suivi les conseils, non seulement d’un médecin mais aussi d’un coach qui lui a concocté un programme d’entraînement.

"J’ai ainsi déjà parcouru 2 000 km depuis le 1 er janvier et perdu 7 kg", souligne-t-il. "La plus longue étape étant de 27 km et la plus courte de 17 km, je marcherai en moyenne 23 à 24 km par jour. Sur mon parcours, j’ai sélectionné 22 chambres d’hôtes et 18 petits hôtels afin de me reposer dans de bonnes conditions. En apprenant la raison de mon passage, certaines chambres d’hôtes ont proposé de me loger ou me nourrir gratuitement".

Beau geste, en effet, sachant que cela représente un coût d’environ 4 000 € ! "Je finance moi-même, c’est le cadeau que je fais à la cause. L’entièreté des dons est donc destiné au Télévie".

Retransmission en direct

Angoisse, stress, excitation, les émotions se bousculaient au moment du grand départ… Mais Marc se sentait prêt et d’autant plus motivé par les soutiens qu’il reçoit de toutes parts ! Ils seront d’ailleurs une centaine à l’accompagner pour sa dernière étape qui reliera Maffe (Havelange) à Comblain-au-Pont, où il est attendu le 26 septembre vers 16 heures. En son honneur, la commune a prévu d’organiser une réception sur la place de Comblain avec retransmission de cette ultime étape, filmée par un drone, sur écran géant.

Tout au long de son périple, suivez-le sur Facebook (Mont Ventoux Marc Charles) où il postera chaque jour une vidéo (vers 18 h 45).

Jessica Defgnée