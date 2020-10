Pour la première fois ce lundi soir, en raison du nombre grandissant des contaminations au coronavirus, le conseil communal de Flémalle s’est déroulé en visioconférence.

Parmi les points à l’ordre du jour, le conseil a pris acte de la démission, pour raisons personnelles, de la conseillère communale PS Fabienne Dantine. Celle-ci a été remplacée par Catherine Lambrecth.

Le conseil communal a également été amené à voter les modifications budgétaires aux services ordinaire et extraordinaire du budget communal 2020. Si celles-ci résultent de divers éléments, retenons que les provisions se voient augmenter de 500 000 €, somme qui permettra de couvrir les actions prévues pour aider la population flémalloise face aux difficultés rencontrées en raison de la pandémie de coronavirus, et que le fonds de réserve est augmenté d’un peu plus de 700 000 €.

Au service extraordinaire, on relève l’inscription d’un crédit de 414 000 € en vue de procéder à l’achat d’une parcelle de terrain dans le zoning industriel d’Ivoz-Ramet. Il s’agira d’y implanter le centre de tri du service des travaux et ainsi libérer l’espace actuellement occupé dans la zone concernée par le projet Flémalle-Neuve, rue de la Vieille Fosse, à hauteur du carrefour avec la rue Maréchal Foch.

Toujours concernant ce projet, et dans le cadre de la procédure de demande de permis en vue de développer un nouveau quartier composé de diverses fonctions (logements, bureaux, commerces, école et place publique), le conseil a adopté le tracé d’une nouvelle voirie.