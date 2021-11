Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a accordé un financement de 1,2 million d’euros à RTC Télé Liège afin de lui permettre d’acquérir et d’équiper de nouveaux locaux sur le site de la Grand Poste de Liège. Grâce à ce financement, RTC Télé Liège pourra disposer de locaux adaptés, d’infrastructures modernes, et situés au sein du futur centre médiatique et numérique de la Grand Poste au cœur de la cité ardente de Liège. Au-delà des locaux, le financement permettra à la télévision liégeoise d’équiper ces derniers (bureaux, studios, régie,…). "Couvrant 55 communes de la région liégeoise et s’adressant potentiellement à pas moins de 850.000 habitants, RTC Télé Liège est un acteur médiatique incontournable de cette région. Ce nouveau pôle médiatique de la Grand Poste permettra à RTC de renforcer non seulement son ancrage local, mais aussi ses synergies avec d’autres acteurs médiatiques et numériques", s’est réjouie Bénédicte Linard, ministre des Médias. M.B.