Le nom de Raphaël Fassin ne vous dit probablement rien. Pourtant, ce cycliste amateur aurait pu entrer dans le monde professionnel il y a quatre ans si un accident survenu quelques mois plus tôt n’en avait décidé autrement. Aujourd’hui, cette élite sans contrat participe encore à quelques compétitions de haut niveau.

Cette année, les courses cyclistes n’ont pas pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire mais Raphaël a décidé de se lancer un fameux défi : rouler 1 202 kilomètres en cinq étapes, avec 19 000 m de dénivelé positif. Parmi les parcours, des classiques comme Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne et la Flèche Ardennaise. Les deux autres étapes seront Dison-Citadelle de Namur-Dison et Dison-Bruxelles-Namur-Dison. La première aura lieu ce samedi. "Je n’ai jamais roulé autant en si peu de temps mais mon mental d’acier devrait me permettre d’atteindre les objectifs", explique le cycliste.

Objectif : aider le MontLégia qui effectue des recherches multicentriques, participe à la prise en charge et accueille des patients atteints du Covid-19 en récoltant des fonds. "J’ai même reçu le soutien de Philippe Gilbert. J’espère arriver à une centaine d’euros de dons."