Le chantier débutera ce lundi 4 mai

L'échevinat des Travaux de Liège l'a communiqué ce jeudi, c'est ce lundi 4 mai que démarrera le chantier de réfection du revêtement de la rue Lamarck, important axe de liaison dans le quartier Saint-Léonard.

"Il s’agit de travaux très attendus des riverains et des usagers vu l’état de dégradation avancé que présentent certains tronçons de cette voirie très sollicitée", précise l'échevin Roland Léonard. "Tenant compte de cet état, une réquisition a été engagée afin de procéder à un raclage de surface et à la pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné. Cette intervention devrait durer une quinzaine de jours et fait l’objet d’une distribution de folders toutes boîtes «Infos Travaux» diffusés à un millier d’exemplaire dans le quartier afin que les riverains en soient dûment informés. L’opération vise à garantir le confort et la sécurité des usagers dans l’attente du réaménagement global de l’axe concerné".

Si l'axe est important, le budget de rénovation l'est tout autant. Un budget de plus de 1,3 million est en effet prévu dans le Plan d’investissement communal de la Ville de Liège. Le réaménagement concerne la rue Lamarck et la rue Jonruelle dans son tronçon entre la rue Lamarck et la rue Maghin. La programmation des travaux sera établie en fonction de l’avancée du chantier du tram sur les quais Saint-Léonard et de Coronmeuse, précise-t-on à l'échevinat et ce, afin d'éviter les problèmes de mobilité dans le quartier. On annonce également une série de concertations avec les riverains...

"Outre l’augmentation du confort des usagers par des revêtements durables et de qualité, les objectifs de ce réaménagement sont ambitieux et diversifiés. En effet, ils visent également à offrir aux piétons et aux cyclistes des cheminements sécurisés, à augmenter la convivialité des espaces et à réguler le stationnement"...