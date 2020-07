Liège La Grand Poste enfin réaménagée... et avec une brasserie !

Si leur microbrasserie "Brasse&Vous" existe déjà depuis 2014, Bruno Bonacchelli, Lucky De Bruyn et leur équipe se sont lancés dans un nouveau projet. Après avoir brassé quelques milliers d’hectolitres dans leur brasserie située à Rocourt, les passionnés de houblon ont décidé de voir plus grand. Ils ouvrent prochainement leur nouvelle brasserie en plein cœur de Liège, et augmentent considérablement leur production.

"Nous cherchions à nous déplacer vers la ville et à agrandir notre production. Le centre-ville nous semblait illusoire jusqu’à ce qu’on apprenne que Meusinvest venait d’acheter la Grand Poste", explique Bruno Bonacchelli, directeur général de la brasserie. "On a sauté sur l’occasion et on a tout de suite été à leur rencontre pour leur proposer un projet de brasserie. Notre atout c’était vraiment de proposer un projet sérieux avec une réelle implication technique et locale, qui s’adapte au bâtiment et non l’inverse".