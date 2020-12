Jour historique et symbolique pour Liege Airport puisque le cap de 1 million de tonnes transportées a été atteint lors de l’atterrissage d’un avion de la compagnie russe AirbridgeCargo affrété par l’entreprise chinoise HongYuan et manutentionné par la société française WFS et la société belge Belgium Airport Services (BAS). Une chaîne logistique internationale qui correspond bien à l’évolution de Liege Airport.

Depuis 1996 et l’arrivée de la première compagnie aérienne Cargo Airlines (CAL), l’aéroport a axé sa stratégie sur le "full cargo", à savoir travailler avec des compagnies aériennes qui ne transportent que des marchandises à bord de leurs avions. L’arrivée de TNT en 1998 a été à la base du développement et, depuis, de nombreuses compagnies ont rejoint Liege Airport comme l’explique Luc Partoune, CEO de Liege Airport : "En 1996, nous avons transporté un peu moins de 8.000 tonnes… On mesure le chemin parcouru avec le chiffre de 1 million de tonnes réparties équitablement entre l’importation et l’exportation. C’est le résultat du travail de toute notre communauté cargo et je tiens encore à remercier et à féliciter notre personnel et tous nos partenaires".

Outre le réseau européen de TNT qui a été progressivement consolidé, ce sont les liaisons intercontinentales qui font désormais de Liege Airport un hub incontournable pour de nombreux opérateurs : "Nous relions plus de 250 aéroports à travers le monde avec Fedex, Qatar Airways, Ethiopian, AirBridgeCargo, CAL, Astral, Air China Cargo, SF Express, Icelandair… Liège est devenu un village du monde pour toutes les marchandises à forte valeur et qui doivent se déplacer vite et loin. Le développement de l’aéroport se réalise intégralement dans le respect du cadre réglementaire (PDLT) qui est déterminé par la Région.", ajoute Luc Partoune.