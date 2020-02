La décision devait être ratifiée ce lundi soir en séance plénière du conseil communal de Liège. Pour faire face à des situations dangereuses, lors d’émeutes principalement, la police de Liège a fait l’acquisition de lanceurs de grenades lacrymogènes. Les récentes émeutes de Droixhe ont clairement été l’élément déclencheur…

On le sait en effet, le quartier de Droixhe n’a jamais été le plus simple en matière de sécurité mais, ces derniers mois, les heurts se sont multipliés entre les jeunes et la police de Liège. Lors de la nuit du nouvel an notamment, les esprits s’étaient échauffés. Plusieurs endroits avaient été saccagés dans le quartier, la façade d’une librairie, un abribus, des véhicules… le feu avait aussi été bouté à des voitures et à des poubelles. Lorsque les policiers étaient intervenus, ils avaient été accueillis avec des jets de pavés et de feux d’artifice dirigés vers eux. Au total, une dizaine de policiers avaient été blessés. Une personne avait rapidement été interpellée.

Matériel adéquat

Cette situation a donc rappelé la nécessité, pour la police, de disposer du matériel adéquat pour repousser tous types d’offensives. Dans le cas présent, des lanceurs de grenades lacrymogènes sont donc apparus comme la solution efficace. Mais Christian Beaupère, chef de corps de Liège, précise…

"Il faut voir cette arme comme un outil de légitime défense qui manquait dans notre arsenal". Pas question d’équiper chaque policier avec ces lanceurs de grenades lacrymogènes donc ; 10 lanceurs sont acquis pour un montant de 31 581 euros. Ces armes seront utilisées dans des situations précises… pas lorsqu’il s’agit de disperser une foule. "L’objectif est concrètement de garder à distance les agresseurs, entre 50 et 100 mètres, pour que les policiers ne soient plus à portée des objets qui pourraient leur être envoyés". Des lanceurs de grenades lacrymogènes pour contenir des émeutes donc… des armes efficaces face à un mouvement de foule lors d’un match à Sclessin par exemple. Actuellement, les policiers ne disposaient que d’un spray lacrymogène personnel.