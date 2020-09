Il s’agit de petites voitures citadines à 4 places… Liège vient d’en recevoir une dizaine : entièrement électriques, cette acquisition vient doubler le nombre de véhicules du genre de la flotte communale liégeoise.

En février 2019 en effet Liège a répondu à l’appel à projets "Verdissement de flottes de véhicules des pouvoirs locaux" du Service public de Wallonie. "Une candidature qui s’inscrivait dans la droite ligne de la Déclaration de politique communale de la Ville de Liège", souligne l’échevin des Travaux Roland Léonard, "qui vise à réussir la transition écologique et climatique en réduisant son empreinte environnementale".

Concrètement, le budget de cette acquisition représente un montant global de 217 000 euros subsidié par la Région à hauteur de 104 000 euros.

On l’a compris, les avantages d’un point de vue environnemental de ce type de véhicule sont nombreux : "zéro émission de gaz à effet de serre, autonomie parfaite pour le milieu urbain, rationalisation de l’usage de ces véhicules entre les membres du personnel"… l’idéal pour Liège.

Au total, la flotte des véhicules de la Ville est désormais composée de 450 véhicules de tous types mais l’échevin rappelle que la politique actuelle vise bien un remplacement, quand cela est possible, qui favorise le recours à ce type de "citadine", électrique. "Pour remplacer des véhicules vieillissants et qui ne correspondent plus aux normes auxquelles la Ville veut tendre".

Voitures partagées

En complément de ces véhicules électriques, la Ville a aussi acquis 22 véhicules utilitaires moyens circulant au gaz naturel compressé. En outre Liège insiste sur une politique de véhicules partagés, "visant à réduire à terme le nombre d’engins mis sur la route par la Ville".