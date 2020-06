Dans la foulée de la distribution de masques à la population (un peu plus de 42 000), en collaboration avec Liège Métropole (association des communes de l’agglomération liégeoise), les autorités flémalloises ont réfléchi à la mise en œuvre d’un plan de soutien tant aux citoyens qu’aux acteurs locaux en vue de les aider à surmonter les difficultés générées par la pandémie de coronavirus. Plan qui a été présenté lundi soir au conseil communal.

Il a ainsi été décidé d’offrir une prime de 100 € aux citoyens ayant subi une perte de revenus, soit parce qu’ils se sont retrouvés en chômage temporaire soit parce qu’ils ont connu un ralentissement de leurs activités. "Il faut pouvoir justifier une perte de revenus durant au minimum 15 jours consécutifs dans la période allant du 15 mars au 31 mai. La demande est à introduire pour le 31 juillet au plus tard", précise Isabelle Simonis, bourgmestre de Flémalle.

En plus de faire du bien au porte-monnaie des Flémallois, cette prime aura la particularité d’être convertie en chèques-commerce à échanger auprès des enseignes établies sur le territoire flémallois.

Par ailleurs, il a été décidé de ne pas appliquer en 2020 la taxe sur les débits de boissons et la redevance sur le placement de terrasses, tables et chaises sur le domaine public. Trois autres taxes (force motrice, enseignes et panneaux publicitaires) sont sujettes à un dégrèvement ou à une exonération forfaitaire de 200 €.

Enfin, les structures commerciales ou associatives occupant des installations communales seront exemptées de loyer pour la période d’inactivité tandis que les commerçants peuvent solliciter une prime destinée à couvrir une partie des frais d’achat de matériel sanitaire (maximum 100 €).