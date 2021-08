Dès le premier jour des inondations, la Croix-Rouge a apporté son aide pour reloger les personnes touchées dans différentes communes sinistrées, en collaborant avec les autorités locales à l’ouverture d’urgence de centres d’accueil ou en fournissant des milliers de lits de camp, de matelas et de couvertures.

À ce jour, rien que pour la ville de Liège, plus d’une centaine de personnes, "qui ne peuvent, leur logement étant trop sinistré, ou ne veulent pas retourner chez eux", n’ont toujours pas retrouvé un logement. Elles vivent toujours en hôtels ou auberges de jeunesse, au frais de la Ville de Liège et du CPAS.

Afin de leur offrir un logement d’urgence plus durable, la Croix-Rouge, en étroite collaboration avec la Ville de Liège, ouvre ce 1er septembre, un centre d’hébergement dans l’ancienne clinique de l’Espérance (Montegnée) pour accueillir ces personnes sinistrées "dans les meilleures conditions possible, pour la rentrée scolaire", indique Frédéric Wirtz, président du conseil d’administration. Le bâtiment présente en effet de nombreuses facilités "et ne nécessite pas de gros aménagements". Les autorités locales et régionales étaient d’ailleurs présentes ce mardi pour le visiter.

© Benjamin Leveaux

Une solution transitoire

Ce nouveau centre, coordonné et financé par la Croix-Rouge, pourra accueillir jusqu’à 200 personnes sinistrées liégeoises pour une période de six mois. Près de 75 sinistrés doivent déjà arriver ce mercredi. "Des personnes isolées mais aussi des familles", précise Jean-Paul Bonjean, président du CPAS. "Deux bus transporteront les enfants vers les écoles d’Angleur et Chênée". Les personnes logeront dans les anciennes chambres d’hôpital réparties sur quatre étages, et toutes équipées de salles de bains individuelles, d’un four à micro-ondes, d’un frigo et d’un ou plusieurs lits selon la composition du ménage. "Un point d’accueil est prévu à l’entrée 24h/24, et la distribution de repas deux fois par jour", explique Raphaël Crickboom, directeur du centre.

© Benjamin Leveaux

Il s’agit du quatrième centre d’hébergement mis en place par la Croix-Rouge et ses partenaires locaux après celui de Verviers installé dans l’ancienne maison de repos rue FoxHalls (50 personnes), de Banneux (100 personnes), et d’Esneux au Centre de coopération éducative (50 places). "Il est possible que d’autres centres voient le jour dans les semaines à venir", annonce Frédéric Wirtz.