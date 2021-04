Saluée tant par le public que par la critique nationale et internationale, l’exposition d’envergure Warhol. The American Dream Factory a fermé ses portes au Musée de La Boverie ce dimanche 18 avril.

L’heure du bilan a donc sonné et, le moins que l’o puisse écrire c’est qu’il peut être qualifié d’excellent. En effet, Pas moins de 102 328 visiteurs et visiteuses ont pu découvrir le parcours construit autour des œuvres phares du maître du Pop Art et miroir de l’Amérique, issues des collections des musées les plus prestigieux du monde. Un bilan positif malgré les contraintes liées à la situation sanitaire.

En dépit d’une fermeture imposée par la situation sanitaire pendant plusieurs semaines et les restrictions d’application (jauges réduites, visites guidées interdites) l’exposition Warhol. The American Dream Factory a rencontré un important succès, tant auprès du public que des connaisseurs et critiques d’art belges et étrangers.

Bien sûr, la crise sanitaire n’aura malheureusement pas permis au Musée d’accueillir l’ensemble des curieux du monde entier. Cependant la Ville de Liège et l’équipe Tempora se réjouissent d’avoir réussi à attirer 102 328 visiteurs et visiteuses depuis l’ouverture de l’exposition en octobre dernier et d’avoir bénéficié d’une large couverture de la presse nationale et internationale.

Collections privées

Entièrement dédiée à l’univers d’Andy Warhol, l’exposition rassemblait les œuvres les plus célèbres de l’un des artistes les plus influents du 20e siècle ainsi que des documents rares provenant des plus grands musées du monde et de collections privées.