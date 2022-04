Ce samedi matin, la Ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue, a inauguré, le Trails center VTT d’Aywaille.

Ces parcours permanents VTT ont été conçus pour les vététistes qui aiment la descente et les passages plus techniques. Un balisage spécifique et un code couleur adapté à chaque niveau de difficulté ont été imaginés.

D’ici l’été, d’autres trails centers VTT verront le jour, entre autres, à Malmedy, Chaudfontaine et Amay.

La création de ces parcours VTT permanents augmente l’attractivité touristique de la Wallonie et permet de satisfaire de nouveaux publics. En effet, la Wallonie compte 200.000 adeptes de cette discipline sportive et attire de nombreux amateurs de l’étranger. Jusqu’à présent, les vététistes étaient cantonnés aux chemins larges et très fréquentés notamment par les piétons.

Ces parcours, créés à proximité des attractions et des commerces, renforceront le développement touristique et permettront aux vététistes et leur famille de varier les plaisirs.

Ces nouveaux parcours amélioreront également les relations entre les différents usagers de la forêt grâce à un balisage performant et une bonne information des différents publics. Ils permettront également de mieux protéger les espaces naturels. Ils sont le fruit d’une année de travail collaboratif entre les propriétaires des terrains, la DNF (Département Nature et Forêt), les acteurs touristiques locaux et les vététistes.

"La création de Trails centers VTT est une première en Belgique", précise la Ministre. "Le balisage a été repensé autrement afin de l’étoffer et de doter la Wallonie d’une boîte à outils à la hauteur de son ambition : se placer au niveau européen sur la carte des meilleures destinations VTT. Un appel à projets dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie sera d’ailleurs bientôt lancé".