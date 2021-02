Stoumont-Aywaille En mars, un mât de mesure pour les chauves-souris sera installé.

Ce n’est pas un nouveau dossier mais, à force d’études, d’analyses et de reports voire de recours, le projet de parc éolien prévu le long de l’autoroute E 25 à Aywaille et Stoumont, a fortement évolué. Il y a quelques années en effet, ce sont six éoliennes qui étaient envisagées ici (endroit préféré à la campagne de Piromboeuf entre Harzé et Awan). Aujourd’hui, ce projet porté par la société Luminus n’a toujours pas vu le jour. Mais il n’en est pas moins toujours dans les cartons. Dès ce mois de mars d’ailleurs, une nouvelle étude sera lancée… relativement aux chauves-souris.

Pour rappel en effet, il y a déjà plus de dix ans que ce projet est évoqué à Aywaille. Ici, sur des terrains appartenants aux autorités publiques, un projet porté par la société Luminus envisageait la réalisation d’un parc éolien. Initialement, ce sont donc 6 éoliennes qui étaient envisagées. Plusieurs paramètres jouaient en faveur de ce dossier, à commencer par le fait que les éoliennes semblaient situées à une distance suffisante des premières habitations. Précisément, c’est entre les sorties d’autoroute de Harzé et de Werbomont que le projet devait voir le jour… et en zone forestière. Trois éoliennes étaient prévues côté Lorcé et trois autres côté Paradis. Le hic, c’est