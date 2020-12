Liège CDH, Vert Ardent, PTB, Vega et Défi… l’opposition craint pour l’avenir des Finances.

À l’instar du CDH qui juge qu’avec ce budget 2021, la majorité PS-MR fait l’autruche, les autres formations politiques d’opposition semblent moyennement convaincues par les solutions structurelles envisagées…

Mais pour le PTB, à côté de "cet équilibre illusoire", c’est surtout la non-indexation de la dotation au CPAS qui pose question, "alors que le nombre de personnes bénéficiant du RIS dépasse désormais 11 000 Liégeois […] Et que 5 000 familles sont en attente d’un logement public". La Ville manquerait de pro activité en matière de logement (public) et laisserait "le marché établir ses règles".

Pour Vert Ardent, la constitution du budget ressemble au film "Un jour sans fin… avec un même scénario qui se répète" ; entendons une dette qui gonfle et une majorité qui ferme les yeux. Dans plusieurs secteurs, les Verts estiment que la majorité manque d’idées et suggère "la création d’un outil de financement local", "le maintien des aides aux petites structures culturelles", "de la prévoyance en matière de politique sociale et de santé"… sans se "reposer" sur d’autres niveaux de pouvoir. Points positifs : ces investissements en matière de mobilité douce, d’égouttage ou encore pour la petite enfance (crèches).

Pour Vega