Parce qu’ils étaient en "hauteur", sur les collines, les dépôts des Archives de l’État d’Eupen et de Liège ont fort heureusement été épargnés par les inondations des 14 et 15 juillet derniers. Malheureusement, à Verviers comme à Theux, Trooz ou encore Spa et Eupen, d’autres dépôts ont été abondamment inondés. Depuis plus de deux semaines, les archivistes poursuivent leurs interventions de sauvetage d’archives, ce qui passe parfois par des techniques assez méconnues…

Dans l’arrondissement de Verviers en effet, les archives judiciaires ont été particulièrement touchées. En effet, quelque 57 mètres linéaires (longueur de rayonnage) d’archives judiciaires de Verviers et 12 à 15 m linéaires conservés à la Justice de paix de Limbourg ont déjà été placées dans des congélateurs industriels en vue de leur restauration future. Comme l’indique Stéphanie Deschamps, attaché de presse des archives, "ce principe stabilise l’état des archives puisque la congélation stoppe toute déformation physique et le développement microbiologique". Les archives du CPAS de Limbourg (5 mètres linéaires) et les archives de l’Office de l’emploi de la Communauté germanophone à Eupen (40 mètres) ont aussi été acheminées dans des entrepôts frigorifiques… ce qui donne un total de 115 mètres d’archives linéaires placées en congélation, pour une restauration future. "Par la suite, un séchage ou une "lyophilisation" devra être réalisé".

Séchage naturel

À noter que 10 mètres d’archives linéaires de la Justice de paix de Spa sont en cours de séchage naturel, comme 3 mètres d’archives linéaires de la fabrique d’église de Limbourg (ces archives sont également des archives publiques).

Ce bilan n’est que provisoire. On sait en effet que les dégâts au niveau des archives communales de Theux et de Trooz (également lourdement touchées) doivent encore être évalués et que des bâtiments sont toujours interdits d’accès à Verviers et à Pepinster.

Aujourd’hui encore, "les archivistes de l’État contactent les notaires des communes touchées afin d’évaluer les dégâts et les conseillent sur la manière de procéder au sauvetage des archives".