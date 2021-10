12.000 repas distribués chaque jour par la Croix-Rouge dans les communes les plus touchées par les inondations Liège Aude Quinet 22 points de distribution alimentaire persistent sur toute la zone sinistrée. © Tonneau

Trois mois après les inondations, les besoins d’aide alimentaire dans les communes sinistrées restent très importants. Des milliers de ménages sont toujours dans l’incapacité de cuisiner à domicile. Actuellement, la zone sinistrée comporte 22 points d’accueil où la Croix-Rouge de Belgique distribue un total de 12.000 repas par jour. L’armée a stoppé la production de repas en septembre. Ce 15 octobre, la Croix-Rouge de Belgique a repris la coordination totale des distributions alimentaires.

Sur les 12.000 repas distribués chaque jour, la moitié est financée et produite par la Croix-Rouge de Belgique, à savoir essentiellement des lunchs froids pour lesquels l'association fait appel en majorité à des producteurs locaux (traiteurs, bouchers), et à 5 foodtrucks présents sur les communes de Chênée et Angleur. Le seul repas chaud pris en charge par la Croix-Rouge, à Chaudfontaine, est également produit localement. Les autres repas chauds distribués sont financés par la Cellule d’appui fédérale. "A la mi-novembre, il n’est pas exclu que la production de ceux-ci passe également de plus en plus souvent par des producteurs locaux, dans un souci de rendre l’offre plus qualitative et diversifiée", indique la Croix-Rouge.

En plus des distributions sur les points d’accueil, plus d’une vingtaine de "tournées mobiles" impliquant chaque semaine près de 200 bénévoles se déroulent tous les soirs pour livrer à domicile les personnes qui sont incapables de se déplacer.

Les 22 points de distribution alimentaire sont situés à Angleur (3), Chênée (3), Chaudfontaine (3), Trooz (3), Fraipont, Nessonvaux, Pepinster, Verviers, Ensival, Theux, Esneux, Limbourg et Rochefort (2).

Rappelons que dès le lendemain des inondations de juillet dernier, la Croix-Rouge a mis en place un dispositif d’aide alimentaire par le biais de tournées alimentaires dans les zones sinistrées.

Le dispositif actuel est prévu jusqu’en avril 2022. 5 millions d’euros sur les 40 millions de dons reçus seront consacrés à l’aide alimentaire.



94 points de distribution alimentaire

Au-delà des inondations, la Croix-Rouge de Belgique fournit une aide alimentaire récurrente depuis des années à des milliers de personnes. Ce nombre est en nette augmentation depuis mars 2020 et le début de la pandémie de covid19.

L’aide alimentaire a en effet augmenté de 32% en 2020 et la tendance se prolonge en 2021. Le nombre total de point de distribution est passé de 82 à 94 à Bruxelles et en Wallonie (hors inondations). Il s’agit d’épiceries sociales ou de lieux de distribution de colis qui répondent à une aide vitale. L’aide alimentaire représente un coût de 500.000€ par an à charge de la Croix-Rouge de Belgique.