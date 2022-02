Un quadragénaire liégeois a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 12 ans de prison après avoir commis des viols et des attentats à la pudeur sur deux de ses enfants.

Sa compagne a également été condamnée pour des faits de traitements dégradants et pour s’être abstenue de porter secours aux victimes.

Les faits reprochés au principal prévenu s’étaient déroulés en 2017 et en 2020. Ils avaient été dénoncés par une voisine après qu’elle eut assisté à une scène de viol impliquant le prévenu et sa fille âgée de 5 ans.

L’enquête avait alors révélé des actes multiples de viols et d’attentats à la pudeur imposés par le père à sa fille et à son fils. Mais le dossier a aussi révélé, de la part du prévenu et de sa compagne, des traitements dégradants et des humiliations, sous forme de punitions à répétition.

La belle-mère des enfants tenait à leur égard des propos systématiquement négatifs. Des témoins avaient relaté la terreur des enfants.

La prévenue s’était aussi abstenue de porter secours aux enfants de son compagnon lorsqu’elle avait appris qu’il commettait des faits de viols sur eux. Enfin, l’affaire a révélé des négligences graves sur le plan de l’hygiène.

Sursis pour la belle-mère

Dans son jugement, le tribunal a souligné l’extrême gravité des faits commis par le prévenu pour assouvir ses pulsions sexuelles, au détriment d’enfants extrêmement vulnérables. Il a été condamné à une peine de 12 ans de prison ainsi qu’à une mise à disposition du tribunal de l’application des peines d’une durée de 5 ans.

Sa compagne, belle-mère des enfants, a été condamnée pour son inertie à l’égard des enfants à une peine de 2 ans de prison avec sursis assortie d’une amende de 800 euros.