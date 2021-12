De trop nombreux objets et mobiliers en bon état se retrouvent régulièrement dans les conteneurs des recyparcs afin d’être valorisés ou recyclés. Certes c'est déjà un geste qui compte, mais puisque le meilleur déchet reste celui qui n’existe pas, Intradel propose une solution pour la récupération et le réemploi d’objets en bon état dans 12 de ses recyparcs. Il s’agit de Beyne-Heusey, Clavier, Flémalle 1 (Ivoz-Ramet), Flémalle 2, Hannut, Huy, Juprelle, Liège (Angleur), Lontzen, Plombières, Seraing 2 (Boncelles), et Seraing 3 (Jemeppe).

Que peut-on déposer ?

· Objets de décoration divers : cadres, vases, bougeoirs, bibelots, …

· Service de vaisselle complets

· Verres de tous types

· Plats

· Casseroles

· Mobilier divers : divans, armoires, tables, chaises, …

· DVD originaux

· …

Les objets déposés ne doivent pas être cassés, tachés, déchirés ou abîmés.

"Les avantages : outre l’intérêt de poser un geste favorable pour l’environnement, les objets ne seront pas déduits du quota du citoyen", précise Intradel.

Que deviennent les objets déposés ? La Ressourcerie du Pays de Liège, qui favorise l’insertion professionnelle et la formation de travailleurs et de demandeurs d’emploi et s’inscrit dans le développement durable et l’économie circulaire, se charge de la logistique et les remet ensuite en vente à mini prix via leur RShop City.