Ce samedi, le PTB a organisé une marche aux flambeaux reliant Angleur et Chênée, pour rassembler les sinistrés autour d'une revendication spécifique : la gratuité de l'électricité.

"La symbolique des flambeaux était vraiment importante pour nous, car les sinistré-e-s n'auront bientôt plus que cela pour se chauffer et s'éclairer", explique Jonathan Mottard, le président de la jeune section du PTB Angleur, lui-même sinistré. "Nous avons marché de la Mairie d'Angleur jusqu'à celle de Chênée", poursuit-il. "Tout au long du cortège, nous avons reçu beaucoup de sympathies de la part des habitants, certains se sont joint à nous".

L'objectif des manifestants et du P¨TB ? "Augmenter la pression sur les partis traditionnels", expliquait-il au début de la marche. "Les inondations ont eu lieu il y a 6 mois et beaucoup de frais ont été engagés pour déshumidifier et chauffer les maisons. Avec 6 semaines de déshumidificateur et de chauffage, je vais être à plus de 1000€ voire 1500€, c’est de l’argent que j’aurais pu utiliser pour mes travaux. Et nous sommes nombreux dans le cas."

Le parti des Travailleurs a profité de cette marche pour lancer une pétition à ce sujet.