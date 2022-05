Chaque année, le Fonds Richard Forgeur intervient pour contribuer de manière décisive à la restauration et à la sauvegarde de monuments classés ou particulièrement significatifs de la province de Liège, afin d’en assurer la pérennité pour les générations futures. "Depuis 2013, le Fonds a déjà octroyé 885.843 euros de soutien à 27 projets de conservation ou de restauration de lieux emblématiques de la province de Liège. Il perpétue ainsi la mémoire de Richard Forgeur, philanthrope et archiviste passionné du patrimoine liégeois, profondément attaché à sa ville natale", commente Michel Foret, président du Comité de gestion du Fonds Richard Forgeur.

Trois projets de restauration d’églises ont été sélectionnés à la suite du dernier appel du Fonds Richard Forgeur.

Il s'agit premièrement de l'Église des Saints-Apôtres – Anno 1185 (Liège), située à Cornillon au pied de la Chartreuse. L’église participe à la notoriété de Liège en tant que lieu de la révélation de la célèbre fête du Saint-Sacrement à Sainte Julienne vers 1208. Ouverte au public, entretenue par les sœurs clarisses, elle accueille des célébrations quotidiennes et de nombreux événements culturels. Une étude archéo-architecturale de 1971, à laquelle avait participé Richard Forgeur lui-même, avait démontré l’importance historique et patrimoniale de ce haut-lieu liégeois. Le Fonds Richard Forgeur intervient aujourd’hui à hauteur de 65.000 euros en vue de la remise en peinture du chœur roman classé, de la nef, des bas-côtés et des voûtes du 18e siècle.

L'Église Saint-Denis (Liège) bénéficie pour sa part d'un soutien de 37.500 euros du Fonds Richard Forgeur, qui permettra de reconstruire la façade du buffet d’orgue de l’église Saint-Joseph et de la remonter à Saint-Denis. L’église Saint-Joseph possédait un orgue, construit par Arnold Clérinx en 1865. Peu avant la démolition de l’église en 1979, l’orgue a été démonté et entreposé dans le revestiaire de la collégiale Saint-Denis, où il se trouve toujours actuellement. La reconstruction, à Saint-Denis, de la façade de l’orgue de Saint-Joseph rendra vie à cet élément du patrimoine liégeois et le mettra en valeur dans l’esthétique générale de l’église.

Enfin, l'est l’une des rares églises fortifiées des cantons de l’Est. Elle était la première paroisse au XIXe siècle et compte donc parmi les plus anciennes églises. Elle bénéficie d’un soutien de 25.000 euros du Fonds Richard Forgeur en vue de la rénovation de sa tour, actuellement en très mauvais état. Le projet, qui participe à la conservation de ce joyau historique et architectural, permettra en outre d’éviter de nouveaux dégâts dus à l’humidité et de garantir la sécurité des visiteurs de l’église et du cimetière.