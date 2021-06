Après deux éditions 100 % liégeoises, le "concours des bières" organisé par la Province de Liège s’est ouvert cette année à la province du Hainaut. Ces 10 et 14 juin, des présélections de plusieurs brasseries hennuyères et liégeoises ont donc été réalisées et, pour la grande finale, ce sont 13 brasseries liégeoises qui concourront.

Ce lundi 14 juin, "c’est dans les bureaux des services agricoles, à Waremme, qu’a eu lieu, à huis clos, la présélection des bières de la province de Liège. Au vu du succès grandissant de ce concours au fil des éditions, vous pouvez croire sur parole le jury d’experts en charge de la dégustation des 62 échantillons : l’étape de présélection ne fut pas de tout repos !", précise-t-on au cabinet du député André Denis, en charge de l’Agriculture. "En effet, c’est après plus de 4 heures de dégustation que le jury a désigné les 13 brasseries liégeoises finalistes qui concourront dans 3 catégories" : Pale, Triple, IPA. Les brasseries sont l’Abbaye de Val Dieu, Fabrique artisanale-Boca, Coopérative liégeoise, brasserie de la Station, l’Elfique, la Marsinne (Léopold 7), la brasserie Loustic, la Sainte-Nitouche-De la Croix, la Cabane des Brasseurs, la Cahutes, les Brasseries de Liège - Brasse&Vous et Peak Beer.

Lors de la foire agricole

Elles rencontreront les brasseries sélectionnées le 10 juin en province du Hainaut, lors de la grande finale interprovinciale qui sera organisée par le Centre Provincial de Formation en Agriculture et Ruralité (CPFAR), en collaboration avec les Services agricoles de la Province de Liège, le 4 septembre, dans le cadre de la Foire agricole de Battice !