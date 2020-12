Réuni ce mercredi 16 décembre, le conseil d’administration de Liège Europe Métropole a validé une série de subsides liés à des projets supra-communaux.

13 projets, répartis sur l’ensemble du territoire provincial et représentant un montant de 1.151.936,50 euros, seront soutenus par la Province de Liège.

Ces différents projets concernent majoritairement la promotion de la mobilité douce et visent à compléter le maillage du territoire provincial.

Parmi les principaux dossiers, on peut évoquer la liaison de mobilité active à Chaudfontaine et à Sprimont ainsi que celle à Chaudfontaine et à Trooz.

Mais c'est aussi le cas de la liaison cyclable en rive gauche de la Haute-Meuse ou encore de la réalisation d'un parking d'éco-voiturage à Rotheux.



Concernant la région de Verviers, on peut citer la création d'un itinéraire cyclo-pédestre entre deux plus beaux villages wallons que sont Limbourg et Clermont-sur-Berwinne. Ou encore la réalisation d'un cheminement cyclo-pédestre reliant la gare de Verviers, la Vesdrienne et le barrage de la Gileppe via un aqueduc historique.

D'autres projets importants sont encore subsidiés dans cadre dont la création d'une connexion cyclable et piétonne avec le site de l'abbaye du Val-Dieu au départ du Ravel, la restauration du sentier autour du lac de Bütgenbach ainsi que la mise en place d’un réseau de bornes de rechargement électrique en Communauté germanophone.

A Huy-Waremme, on note des projets en matière de sécurité tels que la rénovation et l'amélioration des infrastructures du stand de tir de Tihange ou encore l'acquisition de bodycams pour les zones de police Hesbaye et Hesbaye-Ouest. Lesquels subsides provinciaux s'ajoutent à ceux déjà octroyés dans le cadre de la crise sanitaire.



". souligne le député provincial-Président Luc Gillard.