Urbanisme L’enquête a débuté pour la réaffectation du bâtiment situé à deux pas du XX Août.

C’est ce lundi 11 janvier que l’enquête publique relative à la réaffectation complète du n° 32 situé rue de l’Université a débuté. Dans ce vaste ensemble construit en 1952 et qu’occupa de nombreuses années l’entreprise Belgacom avant Ethias (depuis 2009), l’objectif est de proposer 135 kots, à deux pas de l’Université de Liège, en plein centre-ville ! Un projet qui semble cohérent et porté par une société immobilière du Nord du pays. La demande de permis a en effet été déposée par la S.A. Zabra Real Estate dont les bureaux se trouvent à Drongen (près de Gand) et spécialisée dans l’immobilier de type résidentiel.

Concrètement, il s’agira donc de proposer dans l’ensemble 135 kots modernes et deux parkings à vélos pour un total de 135 emplacements. Chaque niveau intégrera un espace commun de détente ainsi qu’une zone où les étudiants pourront cuisiner et se sustenter. Dans l’ensemble, la mixité doit être garantie avec, comme l’exige le règlement communal, "10 % de kots sociaux répartis à chaque étage", précise Christine Defraigne, échevine de l’Urbanisme. Le rez-de-chaussée accueillera des bureaux de consultations médicales. D’un point de vue architectural, l’allure du bâtiment sera conservée et les façades seront nettoyées.

L’endroit est, faut-il le souligner, stratégique. De par