Inondations Vers une réquisition des immeubles inoccupés ? Cette piste est avancée…

À la suite des inondations, pas moins de plus de 15 000 personnes cherchent un logement uniquement sur la ville de Verviers ! Les autorités communales et le CPAS tentent de faire leur maximum pour tenter de reloger les personnes, mais le travail est colossal.

"Pour l’instant, entre 130 et 140 places sont activées alors qu’entre 10 000 et 15 000 personnes cherchent un nouveau logement", indique Malik Ben Achour, Député PS et Conseiller Communal. "La ville s’active. La Croix Rouge m’a contacté pour me dire qu’ils avaient 86 lits à disposition. Un entrepreneur local, propriétaire d’une ancienne maison de repos, m’a signalé qu’il allait mettre à disposition entre 40 et 50 lits". Le dispositif d’urgence sociale a été mis en route. "Il y a des logements d’urgence qui sont disponibles, mais ce n’est évidemment pas assez". Des mesures drastiques vont être prises…