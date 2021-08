On le sait, les fêtes du 15 août en Outremeuse ont été réduite à leur portion congrue.

Néanmoins, samedi soir, plusieurs centaines de Liégeois(e)s se sont rendus sur place pour faire un semblant de fête. Dimanche matin, la police de Liège a dressé un bilan plutôt positif de la nuit.

Ainsi, le boulevard de l'Est et les rues Puits-en-Sock, Jean d'Outremeuse et Surlet ont été fermées dès 14 heures pour permettre la circulation piétonne dans cette zone, notamment en raison de la petite foire place de l'Yser et la présence de nombreux enfants.

Quelques rappels à la loi ont dû être faits pour faire respecter l'heure de fermeture (1 h du matin comme le prescrivent les dernières mesures sanitaires).

- La rue Roture a été fort fréquentée à un moment de la soirée mais avec la collaboration de tenanciers de l'horeca et la présence des policiers, elle a pu être fluidifiée pour éviter une trop grande concentration de personnes.

Ceci dit, 4 personnes ont été arrêtés administrativement pour trouble à l'ordre public. En outre, 3 personnes ont été arrêtées judiciairement suite à des échauffourées sans conséquences.

Et la police de Liège de prévenir : "La Police sera à nouveau présente ce jour dans le quartier pour veiller à conserver cet esprit bon enfant et convivial".