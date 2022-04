Polémique L’événement aura lieu ce dimanche… 1er mai, jour de Fête du Travail et de Batte à Liège.

C’est un événement qui, en quelques années, est devenu incontournable pour de très nombreux sportifs de Liège et d’ailleurs : ce dimanche aura lieu la course des 15 kilomètres de Liège, qui propose plusieurs parcours prisés… Au total en effet, plus de 7 000 coureurs se sont inscrits, ce qui en fait l’événement sportif du genre le plus populaire en Wallonie, celui-ci rencontrant une demande et, surtout, proposant une course mettant en exergue la Cité ardente…

Mais si la course liégeoise semble donner des couleurs à la Ville de Liège, elle a surtout, cette année, rendu le bourgmestre de Liège… vert de rage.

Comme il l’a en effet expliqué ce lundi soir au conseil communal, Willy Demeyer s’est dit "très en colère", contre les organisateurs de la course...

Alors que le conseiller Guy Krettels expliquait en effet, lors d’une interpellation, le caractère "inaccessible" de la course relativement au coût de participation (6 € pour 3 km, 11 pour 7 km et 14 pour 15 km), le bourgmestre a regretté quant à lui la manière dont celle-ci s’était imposée dans le calendrier liégeois.