Le tribunal correctionnel de Verviers s’est penché lundi sur un dossier de harcèlement entre voisins. Un Hervien, né en 1977, est poursuivi pour avoir harcelé la famille voisine qui est d’origine étrangère. En récidive légale, il risque une peine de 15 mois de prison.

Les faits se sont déroulés le 14 mai 2020 dans des habitations sociales de Herve. La police est une nouvelle fois appelée sur place pour du tapage. À leur arrivée, les agents constatent que le prévenu diffuse de la musique, différente à chaque étage, à un volume très important. Interpellé quant à son comportement, l’homme expliquera "s’en foutre de ses voisins qu’il qualifie de terroristes". En présence des policiers, il lancera même un pavé dans la fenêtre arrière de l’habitation, qui donne sur la cuisine.

"Monsieur avait clairement l’intention de nuire à ses voisins et de leur pourrir la vie", a indiqué le ministère public qui réclame une peine de 15 mois de prison. Pour justifier cette réquisition, la substitut du procureur du Roi rappelle que le quadragénaire a été condamné en juillet 2019 pour des faits similaires.

Du côté de la défense, on est revenu sur la vie tumultueuse et les problèmes de santé du quadragénaire qui pourraient expliquer son irritabilité accrue au bruit et aux affects extérieurs.

La défense demande au tribunal de prononcer une peine avec du sursis probatoire pour ce qui dépasse six mois d’emprisonnement. L’une des conditions probatoires pourrait, pour la défense, être de se soumettre à un suivi d’ordre psychiatrique.