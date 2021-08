Huy Une pétition s’oppose à la taille du projet, jugée disproportionnée.

Le domaine, situé entre Huy et Tihange, fut acquis vers 1870 par la famille Springuel qui y érige un château néoclassique et un parc. Fin 2019, la famille revend celui-ci à l’entreprise Houyoux Constructions qui y prévoit aujourd’hui la construction de 152 logements.

En suspens depuis le mois de novembre en raison de la crise sanitaire, l’entreprise relance le projet en organisant une séance d’information, en accord avec la Ville, le 1er septembre, au centre Nobel de Huy, afin de présenter ses intentions en vue d’un dépôt de permis d’urbanisme.

Sur le domaine, d’un total de 8 hectares dont 60 % de terrain constructible, la société souhaite y implanter un mix d’immeubles à appartements de 2 à 4 étages, et de maisons unifamiliales. "On ne touche pas au château ni au parc", rassure d’emblée Olivier Spronck, directeur de la partie promotion immobilière de Houyoux Constructions. Le château, pour l’heure inoccupé, pourrait accueillir du logement ou de l’Horeca. S’il concède que la taille du projet est relativement importante, "cela ne se fera pas sur une surface dense, notre souhait n’est pas de dénaturer la ville". "On va adapter le produit à la demande en suivant les règles d’urbanisation".