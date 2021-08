Dès ce mercredi 1er septembre, une nouvelle ligne de bus entrera en fonction... elle vise à simplifier la vie de nombreux Liégeois, étudiants notamment, qui doivent rejoindre le Sart-Tilman et le site du CHU.

En effet, en seulement 20 minutes, cette nouvelle ligne renforcée aux heures "clés" permet de relier Chênée via Embourg au Sart-Timan et au CHU. Concrètement, les trajets de la ligne 158 correspondent aux heures de début et de fin des cours universitaires. Plusieurs arrêts sont prévus tant à Chênée qu'à Embourg avant de rejoindre les différents arrêts du domaine universitaire du Sart-Tilman.

Dès le 1er septembre, elle circulera :

· de 6h30 à 20h

· du lundi au vendredi

· avec 3 à 4 bus/heure, en heures de pointe

· et 1 à 2 bus/heure, en heures creuses.