158 tests négatifs sur 158 dans une maison de repos liégeoise © Orpea Liège Matthias Sintzen

Tout le monde se porte bien à la résidence du Paradis du Bouhay, à Bressoux.

Résidents et personnel de la maison de repos située rue Ernest Malvoz, tous ont été testés au coronavirus. Résultat: pas un seul cas positif sur les 158 tests (94 résidents et 64 membres du personnel). Une nouvelle qui fait du bien en cette période compliquée. "On fait tout pour éviter la propagation du virus. Mais il faut bien avouer qu'il y a aussi un facteur chance", explique Marijke Verboven, la porte-parole des maisons de repos Orpea.



Cependant, l'établissement préfère rester prudent. "La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Nous sommes conscients que nous devons rester vigilants. Le personnel est en contact avec beaucoup de monde à la maison et dans les magasins. Pour les résidents, nous avons pris des mesures strictes dès le début."



Dans cette maison de repos règne également un sentiment de fierté. "C'est certain, car nous avons tout fait pour. Mais nous nous montrons solidaires des maisons de repos touchées."