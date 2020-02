Le 2 mars prochain, il risque d’y avoir du monde aux abords du palais de justice de Liège.

C’est en effet ce jour-là que comparaîtront, lors de la première audience, 17 prévenus à qui le parquet reproche une entrave méchante à la circulation dans le cadre d’une manifestation contre "les mesures d’austérité du gouvernement Michel".

Pour rappel, le 19 octobre 2015, la FGTB avait mené une grande action de grève dans la province de Liège. Dès l’aube, des manifestants avaient bloqué les accès aux principaux zonings industriels, mais également l’autoroute A602 (la descente sur Liège) et l’autoroute E40, à hauteur du pont de Herstal.

Là, les sympathisants de la FGTB avaient commis des dégradations pour un préjudice de plus de 130 000 euros. Leur action avait aussi bloqué un médecin qui devait se rendre d’urgence à l’hôpital de Hermalle-sous-Argenteau. Une touriste danoise devait y être opérée dans les plus brefs délais. Elle ne l’avait été que tardivement et n’avait pas survécu…

En février 2018, le dossier judiciaire s’est retrouvé devant la chambre du conseil. Et, si le magistrat instructeur n’a inculpé personne, la volonté du parquet de Liège n’était pas de classer le dossier sans suite, loin de là…

En effet, l’enquête a permis d’identifier formellement 17 personnes qui se trouvaient à Herstal et qui n’ont pas pu nier y être. Certains responsables syndicaux de la FGTB censés encadrer la manifestation sont, eux aussi, inquiétés. Le parquet de Liège demandait le renvoi en correctionnelle d’Antoine Fanara, le secrétaire régional de la FGTB-Métal, qui a été formellement identifié comme étant présent sur le pont.

Le secrétaire général de la FGTB, Thierry Bodson, qui se trouvait également sur place, faisait aussi partie des personnes visées par le réquisitoire du parquet liégeois.

Dans ce dossier, les juges devraient se baser sur l’alinéa 2 de l’article 406 du Code pénal, qui stipule que sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 26 euros à 1 000 euros (à multiplier par 8) celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, par tout objet constituant un obstacle de nature à empêcher la circulation ou l’usage des moyens de transport.