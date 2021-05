Fléron Le collectif de citoyens dénonce le projet Matexi et l’hypocrisie des autorités locales.

Une réhabilitation du site OUI Une concentration de 173 logements à cet endroit NON"… L’avis des riverains à l’égard du projet immobilier Matexi à Fléron semble clair. Nous l’annoncions cette semaine en effet : la commune de Fléron a annoncé sa décision relativement à la demande de permis de la société Matexi, qui envisage de créer dans le centre de Fléron, un ensemble d’immeubles comprenant 173 appartements mais également deux surfaces commerciales (2 780 m²), des bureaux (520m²) et de nouvelles voiries communales. Le projet prendrait place entre l’avenue des Martyrs (nationale) et la rue de la Ligne 38, soit à l’emplacement symbolique de l’ancienne gare de Fléron, le long de la voie douce du Ravel. Précisons : l’avis favorable de la commune est conditionné par plusieurs demandes de réduction des gabarits des immeubles, afin que l’ensemble se "fonde" bien dans l’espace urbain fléronnais.

C’est donc sur base de cette décision qu’une réunion a été organisée mercredi soir, avec un collectif de citoyens… plutôt mécontent. L’avis ayant déjà été communiqué, les citoyens dénoncent aujourd’hui une forme d’hypocrisie dans la consultation et réclament un projet de réhabilitation moins titanesque.