La commune demande notamment que les gabarits soient revus à la baisse.

Il y a quelques mois à peine, la commune de Fléron marquait, par la voix de son bourgmestre Thierry Ancion, son souhait de freiner l’urbanisation de ses campagnes. Sans révolutionner le plan de secteur en effet, l’entité de Fléron - qui fait comme d’autres face à une pression immobilière très importante - a décidé de ne plus se prononcer favorablement sur les permis pour les projets de plus de 10 logements, hors de son centre urbain… Ce qui ne signifie toutefois pas que tout est permis dans son centre urbain.

En effet, ce mardi 25 mai, le Collège de Fléron, réunissant le bourgmestre et ses échevins, a été amené à se prononcer sur la demande de permis intégré pour un lotissement de 173 appartements proposé au centre de Fléron par le groupe immobilier Matexi. Cet avis, s’il est favorable, est aussi conditionné. Comme l’ont fait savoir les autorités, "Fléron demande avec insistance des modifications".

Pour rappel, le projet dont il est ici question prévoit donc la construction, entre l’avenue des Martyrs et la rue de la Ligne 38 - soit au niveau de l’ancienne gare de Fléron, à proximité du Ravel, des commerces et de la nationale - de plusieurs immeubles à appartements (173 au total) mais aussi de 2 surfaces commerciales (2 780 m²), de bureaux (520m²) et la création d’espaces publics dont la création de voiries communales… ce n’est pas rien.

C’est même un peu trop doit-on comprendre. En effet, si